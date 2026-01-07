Стармер заявил, что британские войска будут проводить операции на Украине

Британские войска в случае развертывания на Украине будут принимать участие в сдерживающих операциях и строительстве военных хабов. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет ТАСС

. "Развертывание произойдет только после прекращения огня для поддержки [боевых] возможностей Украины, проведения сдерживающих операций и строительства военных хабов", — сказал он.

В случаях отправки войск на Украину Лондону нужно будет разработать "юридический механизм" их задействования.

До этого газета Politico писала, что США на встрече "коалиции желающих" в Париже не стали подписывать совместное заявление о предоставлении гарантий безопасности Украине. Журналисты также утверждают, что подробности участия США в многонациональных силах по Украине были удалены из более раннего проекта.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что Европа хочет привлечь Россию к обсуждению гарантий безопасности для Украины.