Украина и США обсуждают в Париже практическую часть мирного урегулирования

Переговоры с Украины и США в Париже переходят к этапу практических решений. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

"Важно, что подходы все больше переходят из плоскости политических заявлений в плоскость практических решений", - написал он.

По словам главы украинской делегации, стороны переговоров имеют четкое понимание поэтапного движения в сторону реализации договоренностей. Умеров отметил, что в центре внимания находятся, в частности, конкретные параметры гарантий безопасности и логика дальнейших шагов мирного процесса.

Переговоры делегаций Украины и США в Париже продолжаются уже второй день. Накануне состоялся саммит "коалиции желающих", в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала представители Киева во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По итогам встречи украинский лидер, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали декларацию о развертывании многонациональных сил на Украине после окончания конфликта.