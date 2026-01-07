Лидер партии Vatan призвал Турцию создать союз с Россией, Ираном и КНР

Лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек на фоне операции США в Венесуэле призвал создать союз Турции, России, Ирана и Китая.

Перинчек заявил, что ключевым фактором безопасности Турции являются национальные силы.

«Союз Турции с Россией, Ираном и Китаем создаст историческую силу, которая предотвратит региональную и мировую войну и предотвратит империалистическое влияние США», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников писало, что США требуют от Венесуэлы выслать советников из России, Китая, Ирана и Кубы, которые, по версии Вашингтона, находятся в стране.