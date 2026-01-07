«Европа стала мученицей»: в Финляндии предупредили о мировой войне

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что последние события в мире свидетельствуют о приближении глобального конфликта. Об этом Малинен написал в соцсети X.

По мнению Малинена, ведущие страны вступили в «геополитическую игру» и начали бороться за обеспечение доступа к критически важным ресурсам «до того, как крах мировой экономики может привести к глобальному конфликту».

«Единственный крупный игрок, который вполне самодостаточен, - это Россия», - подчеркнул профессор.

Малинен добавил, что Китай занимается обеспечением безопасности критически важных ресурсов уже более десяти лет, в то время как США «только недавно очнулись». Европа, по его мнению, сама «сделала себя мученицей».

После операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп потребовал от Каракаса допустить на местный нефтяной рынок американские компании. Трамп заявил, что Вашингтон будет управлять Венесуэлой до тех пор, пока не сможет осуществить «безопасную, упорядоченную и законную передачу власти».

СМИ писали, что США потребовали от временного президента Венесуэлы Делси Родригес отказаться от сотрудничества с Китаем, Россией, Ираном и Кубой. Вторым условием якобы стало эксклюзивное партнерство с США в области добычи нефти.