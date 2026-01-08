Трамп ответил на вопрос, сколько США будут контролировать Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times не назвал точных сроков, как долго Соединенные Штаты намерены контролировать Венесуэлу.

Глава Белого дома отметил, что это покажет «только время».

В беседе с американским лидером журналисты назвали сроки три месяца, полгода или дольше.

«Я бы сказал, гораздо дольше», — ответил Трамп.

Президент США не исключил, что это может длиться годами.

Накануне агентство Associated Press сообщило, что Трамп 9 января встретится в Белом доме с руководителями нефтяных компаний для обсуждения ситуации в Венесуэле. На встрече в Белом доме могут присутствовать представители Exxon, Chevron и ConocoPhillips.

До этого Трамп заявил, что Венесуэла поставит в США от 30 до 50 млн баррелей нефти. Он также пообещал использовать доходы от продажи этой нефти «на благо народов» обеих стран.

