В США назвали самоубийством возможный ввод западных войск на Украину

Запад не сможет ничего противопоставить России в случае прямого столкновения, так что идея о вводе западных войск на Украину губительна как для Европы, так и для США. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Если мы введем войска в Украину, то это самоубийство для нас. <…> Какими бы хорошими мы ни считали наши войска, включая войска Соединенных Штатов, мы даже близко не находимся в том положении, когда можно было бы с конфликтом наступить на Россию», — заявил Дэвис. Он напомнил, что промышленный потенциал Европы и США составляет лишь треть от того, чем обладает Россия.

Кроме того, эксперт убежден, что декларация «коалиции желающих» о вводе войск на Украину является обманом, потому что на самом деле никто из участников коалиции не готов пойти на этот шаг.

«Если мы не готовы воевать за Украину прямо сейчас и до этого не проявляли готовность уже четыре года, по какой логике мы захотим делать это в будущем?» — задался риторическим вопросом Дэвис.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину.