В США назвали самоубийством возможный ввод западных войск на Украину

Запад не сможет ничего противопоставить России в случае прямого столкновения, так что идея о вводе западных войск на Украину губительна как для Европы, так и для США. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
«Если мы введем войска в Украину, то это самоубийство для нас. <…> Какими бы хорошими мы ни считали наши войска, включая войска Соединенных Штатов, мы даже близко не находимся в том положении, когда можно было бы с конфликтом наступить на Россию», — заявил Дэвис. Он напомнил, что промышленный потенциал Европы и США составляет лишь треть от того, чем обладает Россия.
Кроме того, эксперт убежден, что декларация «коалиции желающих» о вводе войск на Украину является обманом, потому что на самом деле никто из участников коалиции не готов пойти на этот шаг.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину.