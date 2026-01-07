Вице-премьер Украины и министр развития общин и территорий Дмитрий Кулеба в среду, 7 января, заявил, что единственным фактором, который сейчас реально скрепляет всю страну, стали места массовых захоронений погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

© Вечерняя Москва

— Что объединяет сейчас нашу страну? Я как человек, отвечающий за региональную политику, могу вам сказать. Кладбище. Это единственное, что сейчас объединяет нашу страну, — сказал Кулеба, его слова передает «МК».

Он также не стал отрицать вину украинской власти за происходящее на Украине. Однако, по словам Кулебы, основная ответственность лежит на «внешних факторах».

2 января вице-премьер Украины заявил, что принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в 44 населенных пунктах Днепропетровской и Запорожской областей. Он отметил, что в Запорожской области речь идет об эвакуации 651 ребенка.

До этого Дмитрия Кулебу сняли на видео вместе с его гражданской супругой Светланой Павелецкой на концерте певца Монатика. Украинских граждан возмутило поведение Кулебы, который развлекался на концерте, пока молодежь сражается на передовой.