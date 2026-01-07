В США ответили на вопрос о колонизации Венесуэлы

Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что США не планируют делать Венесуэлу своей колонией и управлять ею вечно. Об этом Грэм* рассказал порталу Semafor.

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции в Каракасе в ночь на 3 января. Их доставили в Нью-Йорк для судебных разбирательств, Мадуро вменяют «наркотерроризм», а также владение оружием и взрывчаткой «с целью навредить США».

После операции по захвату Мадуро Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок компании из США. Трамп заявил, что Вашингтон будет управлять Венесуэлой до тех пор, пока не сможет осуществить «безопасную, упорядоченную и законную передачу власти».

Трамп обратился с требованием к Венесуэле

Как именно будет осуществляться управление, Трамп не уточнил. СМИ писали, что США потребовали от временного президента Венесуэлы Делси Родригес отказаться от сотрудничества с Китаем, Россией, Ираном и Кубой. Вторым условием якобы стало эксклюзивное партнерство с США в области добычи нефти.

«Трамп хочет дать всем понять, что он у руля. Я хочу, чтобы все услышали, что мы у руля в Венесуэле», - так Грэм* прокомментировал ситуацию.

По словам американского сенатора, это не означает, что США будут «вечно владеть» Венесуэлой.

«Она не станет колонией Соединенных Штатов, но мы контролируем ситуацию в стране», - заключил Грэм*.

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США будут «определять направление развития Венесуэлы» после свержения Мадуро. Рубио намекал на «карантин» экспорта венесуэльской нефти, призванный убедить новое руководство страны подчиниться требованиям Вашингтона.

* внесен в список террористов и экстремистов в России.