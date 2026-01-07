Украинцы резко стали меньше доверять НАТО и США

На Украине за год резко упало доверие к НАТО и США. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), сообщает ТАСС.

Отмечается, что лишь четверть украинцев в декабре 2024 года не доверяла Североатлантическому альянсу, но в декабре 2025 года число таких граждан достигло 43 процентов.

Согласно данным опроса, более чем в два раза увеличилась доля тех, кто не доверяет США, — с 24 до 52 процентов в декабре 2025 года.

Ранее президент Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Церемония прошла в рамках заседания так называемой коалиции желающих.