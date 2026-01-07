Бывший сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что западные страны ведут войну с Россией, прикрываясь Украиной. Об этом политик рассказал ТАСС.

По мнению Вулина, на Западе хотят истощить Россию, используя Украину в качестве инструмента давления. Политик подчеркнул, что не верит в «неконтролируемый конфликт».

«Не может появиться какая-то «неконтролируемая» французская дивизия и вступить в бой», - отметил Вулин.

Он добавил, что таким же образом Украине не может неконтролируемо предоставляться спутниковая поддержка или дальнобойное оружие. Вулин назвал украинский кризис «жестко контролируемым».

«Украинцев там никто ни о чем не спрашивает. А Запад все это прекрасно контролирует и надеется, что, натравливая украинцев на Россию, сможет ее истощить», - подчеркнул политик.

Вулин добавил, что одержать победу над ядерной державой невозможно. Те, кто игнорируют этот факт, либо сумасшедшие, либо «преследует конкретную цель», заключил он.

Ранее Вулин заявил, что продолжит выступать за хорошие отношения с Россией вопреки американским санкциям. США ввели санкции против Вулина летом 2023 года, когда он возглавлял Агентство безопасности и информации Сербии. Вашингтон, среди прочего, обвинял Вулина в использовании своего служебного положения для помощи Кремлю и «подрыва безопасности и стабильности на Западных Балканах».