КМИС: на Украине за год резко упало доверие к НАТО и США

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Число граждан Украины, не доверяющих Североатлантическому альянсу и США, резко возросло за один год. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, лишь четверть украинцев в декабре 2024 года не доверяла НАТО, но в последнем месяце 2025 года число украинских граждан, не питающих доверия к организации, составило 43%.

В то же время на Украине значительно увеличилась и доля тех, кто не доверяет Вашингтону - с 24% в декабре 2024 года до 52% в декабре 2025 года.

Исследование проводилось с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонного общения на территории, подконтрольной Киеву. В нем принял участие 1 001 респондент в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 4,1%.