Idnes: со здания правительства Чехии сняли флаг Украины
Со здания правительства Чехии снят флаг Украины. Об этом сообщил новостной портал Idnes.
Флаг Украины, вывешенный на здании правительства республики вскоре после 24 февраля 2022 года, был снят, согласно порталу, в прошедший понедельник. Теперь на его месте расположен флаг Евросоюза.
Флаги Украины были сняты ранее со здания Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии и ряда других государственных организаций и учреждений страны.
Руководство правоцентристских движений, пришедших к власти в республике по итогам состоявшихся в октябре 2025 года парламентских выборов, считает, что необходимо оказывать Украине фактическую, а не символическую поддержку, выражением которой является размещение в публичных местах государственных символов этой страны. Новые власти настаивают на дипломатическом решении конфликта и скорейшем достижении мира при гарантиях суверенитета Украины.