Депутат Европарламента из Люксембурга Фернан Картайзер назвал реакцию ЕС на захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро доказательством, что Евросоюз стал «вассалом» США. Об этом сообщает евродепутат рассказал РИА Новости.

Мадуро и его жена были захвачены американским спецназом в их резиденции в Каракасе в ночь на 3 января. Их доставили в Нью-Йорк для судебных разбирательств, Мадуро вменяют «наркотерроризм», а также владение оружием и взрывчаткой «с целью навредить США».

Трамп оправдывает вмешательство США, утверждая, что Венесуэла отправляла своих заключенных, в том числе из психиатрических учреждений, в Штаты. Он также утверждает, что Венесуэла ввозила в США большие объемы наркотиков по морю.

Эксперты неоднократно подвергали сомнению заявления Трампа об угрозах, которые венесуэльцы якобы представляют для США. После операции по захвату Мадуро Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок компании из США. Венесуэла обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти.

В ЕС не стали осуждать действия США в Венесуэле. Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что последние события открывают возможность для «перехода Венесуэлы к демократическому курсу под руководством народа».

По мнению Картайзера, институты ЕС могут выступить только с «крайне осторожной» критикой в адрес США. Он уверен, что Брюссель не пойдет дальше «робких напоминаний о международном публичном праве».

«Отсутствие какой-либо убедительной реакции на такие события, как агрессия в Венесуэле с сотней погибших, подтверждает, что <…> мы оказались в положении вассалов Соединенных Штатов», - подчеркнул евродепутат.

Картайзер связал политическую и дипломатическую несостоятельность ЕС с экономическим упадком блока. Одной из главных причин этого упадка евродепутат назвал санкции против России.