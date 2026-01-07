Во Франции призвали к отставке Макрона после слов об Украине

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к отставке президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о готовности к отправке нескольких тысяч военных на Украину.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Макрон явно хочет войны! Чтобы отменить выборы 2027 года? Чтобы держать французов в страхе? Чтобы добиться создания "европейской армии"? Конечно, все так! Тогда отстраните его от власти!» — говорится в публикации.

По словам Филиппо, на данный момент только Великобритания всерьез говорит об отправке своих военных на Украину. Остальные страны против этого, так как понимают, что это будет означать войну с Россией.

Антироссийский план Макрона озадачил Европу

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что на Украину после прекращения огня могут отправиться несколько тысяч солдат для поддержания мира.

Российский сенатор Андрей Клишас, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных на Украину, предложил Парижу направить их в Гренландию.