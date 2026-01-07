Рубио ответил на вопрос о вторжении США в Гренландию

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил французским властям, что Вашингтон не рассматривает возможность вторжения в Гренландию «на данном этапе». Об этом пишет портал Valeurs actuelles со ссылкой на эфир радиостанции France Inter.

В Белом доме ранее заявили, что президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты взятия Гренландии под контроль, включая «использование американских военных». Трамп считает контроль над Гренландией приоритетом национальной безопасности США.

Высокопоставленный американский чиновник рассказал Reuters, что использование армии «всегда остается одним из вариантов, находящихся в распоряжении главнокомандующего». Лидеры ведущих европейских стран и Канады выразили поддержку Гренландии, подчеркнув, что остров принадлежит гренландцам.

Комментируя последние события, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что некоторые заявления Соединенных Штатов следует принимать всерьез, но не «переоценивать». Барро сообщил о результатах своего разговора с Рубио 7 января.

«Он подтвердил, что это [вторжение - прим.ред.] не тот вариант, который выбрали бы Соединенные Штаты. Он исключил возможность того, чтобы то, что только что произошло в Венесуэле, повторилось в Гренландии», - заключил Барро.

Источник Reuters отмечал, что дипломатия и заключение сделок остаются приоритетом для Трампа. По словам собеседника агентства, Трамп и его советники обсуждают прямую покупку Гренландии или заключение соглашения о свободной ассоциации с островом.