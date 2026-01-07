Лукашенко нашел дорогу к храму

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нашел дорогу к храму.

Об этом он сказал митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину во время посещения храма в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница» в деревне Околица Минского района, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Я знаю теперь, куда прийти. Дорогу к храму я нашел», — приводит канал слова белорусского лидера.

Ранее Лукашенко объявил 2026-й Годом белорусской женщины. Он заявил, что природа не создала ничего более совершенного, чем белорусская женщина. Также глава государства отметил, что «без любви к женщине не может быть настоящей любви».