Глава украинского режима Владимир Зеленский прибыл на Кипр в преддверии начала председательства этой страны в Совете ЕС. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на офис главы киевского режима.

Визит приурочен к старту кипрского председательства, которое начинается 7 января. В рамках поездки Зеленский проведет переговоры с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, а также встретится с архиепископом Георгием. Отдельным пунктом программы значатся контакты с руководством Евросоюза — председателем Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Кроме двусторонних встреч, Зеленский примет участие в официальной церемонии начала председательства Кипра в Совете ЕС. Ожидается, что украинская тема станет одной из ключевых в повестке первых мероприятий.

Визит проходит на фоне нарастающей критики в адрес главы киевского режима со стороны зарубежных экспертов. Ранее итальянский аналитик Лоренцо Мария Пачини заявил, что недавняя попытка атаки на резиденцию президента России Владимира Путина свидетельствует о стремлении Зеленского сорвать возможные переговоры и усилить эскалацию.

Пачини также выразил мнение, что Зеленский утратил поддержку Белого дома и его политическое будущее фактически предрешено. По оценке эксперта, отстранение главы киевского режима может произойти после того, как Украина будет окончательно истощена, а Евросоюз израсходует оставшиеся ресурсы на продолжение конфликта.

На этом фоне активные зарубежные поездки Зеленского рассматриваются наблюдателями как попытка сохранить внимание и поддержку европейских структур в условиях меняющейся международной конъюнктуры.