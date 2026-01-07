Стало известно, почему танкеры у берегов Венесуэлы массово поднимают флаги РФ

Не менее пяти танкеров, находившихся вблизи побережья Венесуэлы, сменили национальные флаги на российские. Об этом сообщила американская пресса, фиксируя новую деталь в обостряющемся противостоянии вокруг морской блокады Боливарианской республики.

По данным журналистов, резкая смена флагов напрямую связана с действиями ВМС США, которые развернули у берегов Венесуэлы фактическую морскую блокаду и начали перехват судов так называемого теневого флота. На фоне усилившегося давления экипажи начали искать способы защитить суда от задержаний и досмотров.

Первым таким примером стал танкер Bella 1. Судно не только сменило флаг, но и было переименовано в Marinera. Вскоре аналогичное решение принял экипаж танкера Hyperion. Еще три корабля также подняли российские флаги, их названия не раскрываются. При этом один из этих танкеров, несмотря на действующую блокаду, сумел покинуть венесуэльские воды и исчез с радаров.

Ранее сообщалось, что ситуация вокруг Marinera приобрела характер отдельного международного инцидента. Американские СМИ утверждали, что Россия якобы направила подводную лодку и другие силы ВМФ для сопровождения танкера. Судно более двух недель пыталось обойти американскую блокаду, однако так и не смогло загрузиться нефтью.

Несмотря на то что Marinera в настоящий момент идет пустой, Береговая охрана США продолжает его преследование в Атлантике. В Вашингтоне заявляют, что цель операции — пресечение деятельности сети танкеров, задействованных в поставках венесуэльской нефти. Смена флагов, по оценке наблюдателей, стала вынужденной мерой в условиях нарастающего морского давления и правовой неопределенности в регионе.