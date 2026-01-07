В США скончался работавший на советскую разведку агент ЦРУ

Сотрудник контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс, признанный виновным в шпионаже на СССР и Россию, скончался в тюрьме. Об этом сообщает CBS News.

Эймс родился в штате Висконсин в 1941 году. Часть своего детства он провел в Юго-Восточной Азии, пока его отец работал в ЦРУ. В 1962-м Эймс-младший поступил на службу в ЦРУ, где сначала выполнял канцелярскую работу.

Эймс, отбывавший пожизненный срок без возможности условно-досрочного освобождения, скончался на 85-м году жизни в федеральном исправительном учреждении в Камберленде, штат Мэриленд.

Считается, что ветеран ЦРУ скомпрометировал более ста разведывательных операций США и отправил многих западных агентов на смерть или в тюрьму, обменивая информацию на крупные суммы денег, которые шли на его роскошный образ жизни.

В суде Эймс признал, что скомпрометировал «практически всех известных ему советских агентов ЦРУ и других американских и зарубежных служб», а также передал СССР и России «огромное количество информации о внешней политике, обороне и безопасности Соединенных Штатов». По данным Минобороны США, Эймс раскрыл личности десяти агентов, и по меньшей мере девять из них были казнены.

На протяжении всей карьеры Эймса было множество тревожных сигналов - результаты его тестов на детекторе лжи, внезапное необъяснимое богатство, некачественная работа, злоупотребление алкоголем, - но ЦРУ неоднократно игнорировало или упускало это из виду и продвигало его на всё более ответственные должности.

Несмотря на многочисленные нарушения безопасности, включая оставленный в нью-йоркском поезде портфель с секретными материалами, Эймс был повышен до начальника советского отделения контрразведывательного отдела ЦРУ.

Во время суда была объявлено, что в 1985 году Эймс обратился к Советскому Союзу, предоставив имена нескольких офицеров КГБ, тайно работавших на ФБР, в обмен на 50 тысяч долларов. Позже он передал КГБ список агентов ЦРУ, нанеся «сокрушительный удар» по операциям агентства в СССР.

С 1990 по 1994 год Эймс руководил операциями ЦРУ в Западной Европе и Чехословакии и работал в центре ЦРУ по борьбе с наркотиками, совершая поездки на встречи со своими кураторами в Вену, Боготу и Каракас. В 1995 году двойная жизнь Эймса была раскрыта.

В своем первом интервью после ареста Эймс объяснил решение начать шпионаж в пользу другой страны желанием заработать. Но он также сказал, что его политическая позиция начала меняться во время регулярных обедов с корреспондентом «Правды» в 1970-х годах. Эймс пришел к выводу, что советская угроза была не так велика, как ее изображали США.