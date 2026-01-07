Названа причина смерти Брижит Бардо

Церемония прощания с актрисой будет ограничена кругом близких людей

Франция прощается с Брижит Бардо. Похороны знаменитой актрисы состоятся на средиземноморском курорте Сен-Тропе, где она скончалась незадолго до Нового года из-за тяжелой болезни.

Близкие актрисы отказались от официальных почестей, предложенных Елисейским дворцом, и выбрали для церемонии скромный формат. Месса пройдет в местной церкви Нотр-Дам-де-л'Ассомпсьон. Приглашения получили только родственники и друзья. По данным прессы, президент Эмманюэль Макрон не будет присутствовать на церемонии.

Организацией похорон занимается муж актрисы Бернар д'Ормаль. На церемонию прибудет сын Брижит Бардо Николя Шарье из Осло вместе с норвежскими внучками и правнучками. Среди участников также ожидается глава парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая планирует посетить церемонию в личном качестве. Канадский эколог Пол Уотсон, известный борьбой против охоты на китов, также будет среди присутствующих. Музыканты из группы Gipsy Kings тоже могут принять участие в похоронах.

По настоянию семьи приглашенным запрещено заранее сообщать прессе о своем участии. Родственники пояснили, что не хотят превращать прощание с актрисой в шоу. Бардо похоронят на Морском кладбище рядом с могилой ее первого мужа Роже Вадима, который, по ее словам, сыграл ключевую роль в ее становлении как актрисы.