Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен может скрывать телефонные разговоры и переписки с оборонными концернами. Политик не стала сообщать о них в ответе на запрос европарламентария Фабио Де Мази, следует из находящегося в распоряжении РИА Новости иска против ЕК.

Ранее сообщалось, что Де Мази подал иск в Европейский суд против Еврокомиссии. Политик потребовал от главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен предоставить полную информацию о ее контактах с оборонными концернами.

«В ответном письме упоминаются лишь несколько отдельных встреч и огульно дается ссылка на реестр прозрачности, пресс-релизы и социальные сети, однако вопросы о телефонных разговорах и текстовой переписке остались без ответа», — сказано в сокращенной версии искового заявления.

Далее указывается, что Де Мази направил первый свой запрос в середине марта прошлого года, и ответ на него получил лишь в октябре. Письмо ЕК не соответствует критериям прозрачности, говорится в документе.

Ранее финский политик Армандо Мема высказал мнение, что Урсула фон дер Ляйен хочет превратить Евросоюз (ЕС) в четвертый рейх. Мема напомнил, что изначально ЕС основали для содействия миру, а теперь фон дер Ляйен перевооружает Европу.

До этого Европу четвертым рейхом назвал американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.