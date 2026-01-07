Во Франции заявили, что «коалиция желающих» не отправит военных на Украину

Филиппо: "коалиция желающих" не отправит войска на Украину из-за войны с Россией
Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X заявил, что ни одна страна из западной «коалиции желающих» не рискнет отправить свои войска на Украину, кроме Соединенного Королевства.
6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским.
По итогам этого саммита Уиткофф заявил о «значительном прогрессе», который был достигнут в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он уточнил, что речь идет о гарантиях безопасности для Киева, а также плане экономического процветания страны.
Газета Politico писала, что США на встрече «коалиции желающих» в Париже не стали подписывать совместное заявление о предоставлении гарантий безопасности Украине.