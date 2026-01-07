Требование Федерального канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что украинцы должны проходить военную службу на родине, а не искать убежища в Евросоюзе, расценивается как недвусмысленный сигнал для Владимира Зеленского. Как отмечает украинское издание «Страна», это заявление фактически подталкивает Киев к жесткому решению — полному закрытию границ для молодежи.

«Является, по сути, прямым призывом к украинским властям отменить разрешение на выезд мужчинам от 18 до 22 лет, который был введен в прошлом году по инициативе Зеленского», — говорится в публикации медиаресурса.

«Пока неизвестно, пойдет ли глава киевского режима на такой шаг. Однако призывы отменить разрешение на выезд молодым мужчинам регулярно звучат как извне, так и внутри страны», - подчеркивают украинские журналисты.

Ситуация вокруг комплектования ВСУ остается критической. Армия испытывает острую нехватку личного состава. На этом фоне методы работы сотрудников военкоматов вызывают широкий общественный резонанс — в сети регулярно появляются кадры силовой мобилизации, где людей избивают и насильно заталкивают в микроавтобусы. Мужчины призывного возраста массово скрываются, не выходя из домов, или пытаются нелегально покинуть страну. Проблему признают и на официальном уровне. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее подтверждал, что нарушения со стороны военкомов приобрели массовый характер.