Трамп обратился с требованием к Венесуэле

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Китаем, Россией, Ираном и Кубой и разорвать экономические связи с ними. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на три осведомленных источника.

По данным собеседников телеканала, в администрации Трампа заявили временному президенту Венесуэлы Делси Родригес, что власти страны должны выполнить требования Белого дома, прежде чем им будет разрешено увеличить добычу нефти.

«Во-первых, страна должна выгнать Китай, Россию, Иран и Кубу и разорвать экономические связи», - сообщили источники.

Во-вторых, по их словам, от Венесуэлы потребовали согласиться на эксклюзивное партнерство с США в области добычи нефти и отдавать предпочтение Америке при продаже тяжелой нефти.

По словам одного из источников, госсекретарь Марко Рубио заявил на закрытом брифинге 5 января, что США могут заставить Венесуэлу пойти на уступки, поскольку имеющиеся у страны нефтяные танкеры переполнены. Рубио также сообщил, что у Каракаса осталось всего несколько недель, прежде чем в стране возникнут финансовые проблемы из-за отсутствия возможности продать нефтяные запасы.

В беседе с ABC News председатель комитета Сената США по вооруженным силам Роджер Викер подтвердил, что план США основан на контроле над венесуэльской нефтью. Он заявил, что не считает необходимым развертывание американских войск. Викер подчеркнул, что «ни один из танкеров не пойдет в Гавану».

Шестого января Трамп заявил, что «временные власти» Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей нефти для продажи по рыночной цене. Трамп сказал, что эти средства будут находиться под его контролем, «чтобы гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и США».

Мадуро и его жена были захвачены американским спецназом в их резиденции в Каракасе в ночь на 3 января. Их доставили в Нью-Йорк для судебных разбирательств, Мадуро вменяют «наркотерроризм», а также владении оружием и взрывчаткой «с целью навредить США».

После операции по захвату Мадуро Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок компании из США. Венесуэла обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти.