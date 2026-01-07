Стало известно, как Трамп может захватить Гренландию

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты взятия Гренландии под контроль, включая «использование американских военных». Об этом сообщает Reuters.

Трамп считает контроль над Гренландией приоритетом национальной безопасности США. В Белом доме подчеркнули, что это необходимо для «сдерживания противников в Арктическом регионе».

«Президент и его команда обсуждают ряд вариантов достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно же, использование вооруженных сил США всегда является одним из вариантов, находящихся в распоряжении главнокомандующего», - заявили в Белом доме.

В 2019 году во время своего первого президентского срока Трамп впервые предложил купить Гренландию у Дании. Эта идея была отвергнута как датчанами, так и самими гренландцами. Перед своей инаугурацией в 2025 году Трамп назвал «абсолютной необходимостью» контроль США над Гренландией. Он сказал, что это нужно для «национальной безопасности и свободы во всем мире».

Премьер Гренландии после этого заявил, что остров «не продается». В своем выступлении в марте Трамп вновь сказал о желании присоединить Гренландию к США, пообещав «сделать остров богатым» и предоставить ему миллиардные инвестиции.

Заявление Трампа было сделано в преддверии выборов в Гренландии, на которых победила оппозиция, выступающая за проведение референдума о независимости. Позже Трамп сказал, что США «пойдут так далеко, как сочтут нужным», чтобы заполучить Гренландию.

Воодушевленный захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро на прошлой неделе, Трамп снова заговорил о Гренландии и выразил убеждение, что «американское доминирование в Западном полушарии никогда больше не будет подвергаться сомнению».

Шестого января лидеры ведущих европейских стран и Канады выразили поддержку Гренландии, заявив, что остров принадлежит гренландцам. Захват Гренландии вызвал бы шок в НАТО и углубил бы раскол между Трампом и европейскими лидерами, подчеркивает Reuters.

Высокопоставленный американский чиновник рассказал агентству, что Трамп и его советники обсуждают прямую покупку Гренландии Соединенными Штатами или заключение соглашения о свободной ассоциации с этой территорией. Однако такое соглашение не соответствует амбициям Трампа сделать остров с населением в 57 тысяч человек частью США.