В Африке резко ответили на обвинения в нежелании поддерживать Украину

Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера резко ответил на обвинения Запада в нежелании африканских стран поддерживать Украину.

Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Некоторым кажется, будто африканские страны занимают слишком умеренную позицию или проявляют нейтралитет. В этом как раз и состоит наша принципиальная позиция. Мы не можем вмешиваться в этот конфликт, поскольку не знаем ни его истоков, ни всех обстоятельств», — сказал он.

Политик подчеркнул, что страны Африки не позволят оказывать на себя давление, чтобы они заняли ту или иную сторону в украинском конфликте.

Ранее президент Кении Уильям Руто провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Во время беседы политик попросил его освободить оказавшихся в зоне боевых действий соотечественников.