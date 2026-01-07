Лукашенко поздравил православных белорусов с Рождеством Христовым

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных верующих с Рождеством Христовым.

Его обращение опубликовано на сайте пресс-службы белорусского лидера.

«Этот праздник занимает особое место у белорусов, олицетворяя торжество любви, добра и милосердия», — отметил он.

В поздравлении глава государства подчеркнул, что рождественские традиции, несущие нравственные идеалы, являются неотъемлемой частью культурного и духовного наследия страны. По его словам, они укрепляют связь поколений и способствуют построению будущего Беларуси на принципах мира и согласия.

Лукашенко пожелал гражданам счастья, благополучия и успеха в реализации намеченных планов и добрых устремлений.

До этого президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым. В своем послании президент отметил уникальный вклад Русской православной церкви (РПЦ) в единение общества и сбережение исторического и культурного наследия России. Он отметил, что религиозные организации уделяют пристальное внимание делам милосердия и благотворительности, заботясь о нуждающихся и поддерживая участников и ветеранов специальной военной операции (СВО).