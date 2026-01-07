США отказались подписать европейские гарантии безопасности для Киева

США не подписали декларацию «коалиции желающих» о гарантиях безопасности для Украины, сообщает Politico. Европа получила «теплые слова» от США, но из итогового совместного заявления лидеров было исключено явное обещание Вашингтона оказать поддержку Киеву.

Накануне, 6 января, участники неформальной «коалиции желающих» согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Франция, Британия и Украина подписали соглашение о размещении сил на украинской территории после завершения конфликта.

Документ предполагает создание механизма мониторинга прекращения огня под руководством США при содействии нескольких стран. Также соглашение подразумевает создание «многонациональных сил в воздухе, на море и на суше для обеспечения безопасности после прекращения огня». Союзники Украины юридически обязуются поддерживать ее в случае нового конфликта с Россией.

Власти РФ неоднократно называли неприемлемым присутствие западных войск на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва поддерживает гарантии, основанные на «принципах неделимой безопасности». Он отмечал, что на стамбульских переговорах в 2022 году Москва поддержала предложение, предлагавшее гарантии безопасности для Киева со стороны пяти постоянных членов Совета безопасности ООН - России, США, Китая, Британии и Франции.

Как отмечает Politico, 6 января спецпосланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер оказали заметную поддержку плану европейских стран и высоко оценили их работу над гарантиями безопасности. Уиткофф похвалил Владимира Зеленского и его «выдающуюся команду» за разработку «протоколов безопасности».

Однако оптимистичные заявления в Париже не развеяли сомнений относительно приверженности США поддержке Украины и Европы, подчеркивает Politico. Хотя первоначально ожидалось, что Вашингтон подпишет совместное заявление о гарантиях безопасности, окончательная декларация была подписана лишь «коалицией желающих».

Подробности возможного участия США в многонациональных силах были удалены из более раннего проекта документа, с которым ознакомилось Politico. В той версии оговаривалось, что США обязуются «поддержать силы в случае нападения» и оказать помощь в сборе разведывательной информации и материально-техническом обеспечении.