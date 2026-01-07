В Китае рассказали о «неожиданно хороших новостях» для Путина из НАТО
Россия и президент страны Владимир Путин получили «неожиданно хорошие новости» из НАТО, считают журналисты китайского издания Sohu. Они рассказали, что это связано с недавними заявлениями польского президента Кароля Навроцкого об угрозе с Запада.
Пересказ статьи опубликовало «АБН24».
Речь идет о словах Навроцкого, который назвал Запад главной угрозой для Польши. Он заявил о готовности страны защищать свои западные границы. В этом увидели намек на недовольство политикой Германии. Немцы, в свою очередь, возмутились и обрушились с критикой на Варшаву и ее президента, отмечают китайские журналисты.
В публикации подчеркивается, что между союзниками по Североатлантическому альянсу наметился настолько серьезный разлад, что скоро Польше и ФРГ может стать не до России, настолько сильно они будут поглощены конфликтом друг с другом. В НАТО может вспыхнуть серьезный внутренний конфликт, который в теории может привести к распаду альянса, резюмируют журналисты из КНР.
Ранее Навроцкий и польский премьер-министр Дональд Туск поссорились на площадке соцсети Х, вступив в дискуссию о политике и истории. Президент Польши также заявил, что Туск «намеренно провоцирует конфликт», однако в конце публикации пожелал главе польского правительства хорошего воскресенья.