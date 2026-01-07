Стармер анонсировал «трудные шаги» по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о большом прогрессе в переговорном процессе по Украине, однако заметил, что самые трудные шаги впереди.

Его слова приводит «Европейская правда».

«Мы ближе к этой цели [по достижению мира], чем когда-либо. Но самые трудные шаги еще впереди», – сказал Стармер.

Британский премьер в очередной раз обвинил Россию в неготовности к мирному урегулированию конфликта. По его словам, речь идет якобы о противоположной позиции, так как Москва продолжает «ужасные удары» по территории республики. Политик пообещал продолжать давление на Россию и поддерживать Украину.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи «коалиции желающих» в Париже заявил о «значительном прогрессе» по вопросам, связанным с урегулированием конфликта на Украине. Он уточнил, что речь идет в том числе о гарантиях безопасности для Киева и плане экономического процветания страны. Уиткофф отметил, что переговоры с украинской стороной будут продолжены.