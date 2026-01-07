Раскрыто число погибших при похищении Мадуро

Субботняя военная операция США против Венесуэлы обернулась гибелью около 75 человек, в том числе жертвами оказались десятки человек в результате перестрелки в резиденции президента республики Николаса Мадуро. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

© Lenta.ru

По одним данным, ночная атака унесла жизни по меньшей мере 67 человек. Другой же источник указал, что погибло от 75 до 80 человек. В оценках учитываются как венесуэльские силы безопасности, так и мирные жители, попавшие в эпицентр событий. Эти сведения совпадают с оценкой, которую приводили официальные лица республики в последние дни.

Уточняется, что примерно шесть американских военных пострадали в ходе атаки. Часть из них получила огнестрельные ранения в перестрелке у резиденции Мадуро. Некоторых доставили в военно-медицинский центр Брук в Техасе, где им сделали операцию.

Накануне в Пентагоне сообщили, что двое военных США еще восстанавливаются после травм, которые они получили во время выполнения операции. Так, еще пятеро пострадавших уже вернулись к исполнению служебных обязанностей.

«Тот факт, что эта чрезвычайно сложная и изнурительная миссия была успешно выполнена с минимальным количеством пострадавших, свидетельствует о высоком профессионализме наших объединенных бойцов», — уточнили в Пентагоне.

Ранее полковник в отставке Олег Хлобустов объяснил убийство охраны при похищении Николаса Мадуро. По его оценке, в президентской охране венесуэльского лидера мог работать тайный американский агент.

Между тем, министр обороны Боливарианской республики, генерал Владимир Падриньо Лопес заявил, что американские военные хладнокровно убили большую часть охраны, солдат и невинных граждан.