Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей республики с Рождеством, отметив, что рождественские традиции, являющиеся частью культурного и духовного наследия страны, помогают строить будущее на принципах мира и согласия.

«Пусть счастье и благополучие сопутствуют вам и вашим близким, а неповторимая атмосфера этого дня помогает в реализации намеченных планов и бескорыстных устремлений», — сказал глава государства.

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством.

Ранее президент России Владимир Путин присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца.

После рождественской службы глава государства пообщался с участниками СВО и их семьями. Российский лидер подчеркнул, что российские воины всегда по поручению Господа исполняют миссию защиты Отечества и спасения людей. Также Путин отметил, что дети бойцов специальной военной операции по праву могут гордиться своими родителями, как и всегда в России гордились своими воинами.