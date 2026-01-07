Мадуро получил травму головы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес получили травмы во время бегства от спецназа США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, лидер Боливарианской республики и его супруга пытались укрыться за тяжелой стальной дверью внутри своего жилищного комплекса. Однако они не учли высоту дверного проема и задели верхнюю часть головами.

Бойцы подразделения "Дельта" оказали пострадавшим первую помощь, утверждают источники американского СМИ.

Ранее сообщалось, что жена Мадуро во время операции США по захвату политика и его близких получила травмы ребер.

По словам адвоката Силии Флорес, не исключен перелом.

Напомним, Вооруженные силы США захватили венесуэльского лидера и его супругу третьего января в ходе спецоперации, после чего обоих доставили в Нью-Йорк, где пятого января в суде состоялось первое заседание.

Николас Мадуро заявил, что он порядочный человек и не виновен ни в каких преступлениях.