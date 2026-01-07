Берлин потребовал от Киева перекрыть выезд молодежи

Власти Германии призвали Киев принять меры, чтобы молодые мужчины оставались на Украине и не уезжали в страны Евросоюза. Соответствующее заявление 6 января распространили украинские СМИ.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц указал, что Украина должна создать условия, при которых молодые люди смогут находить работу внутри страны, а не искать возможности в Германии, Польше или Франции. По сути, речь идет о прямом сигнале украинскому руководству пересмотреть разрешение на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, введенное в прошлом году по инициативе Владимира Зеленского.

Позиция Берлина сформировалась не внезапно. Еще 14 ноября Мерц заявил о массовом прибытии в Германию граждан Украины в возрасте от 18 до 24 лет. По его оценке, экономика ФРГ в этих кадрах не нуждается. Тогда же канцлер обратился к главе киевского режима с просьбой остановить поток. Аналогичное недовольство ростом числа беженцев Мерц высказывал Зеленскому и в телефонном разговоре 13 ноября.

Параллельно немецкое правительство готовит ужесточение социальной политики в отношении украинских беженцев. С июля 2026 года вступят в силу новые правила выплат. Граждане Украины, прибывшие в ФРГ после 1 апреля 2025 года, лишатся права на получение Bürgergeld — пособия для лиц без собственного дохода. Вместо этого им будут назначены значительно более скромные выплаты по стандартам для соискателей убежища.

Под новые ограничения попадут около 83,6 тыс. человек. В настоящее время они получают 563 евро в месяц, а также компенсацию расходов на жилье, отопление и медицинскую страховку. После изменения правил размер выплат сократится до 441 евро, при этом объем медицинской помощи будет существенно ограничен. В Берлине дают понять, что социальные меры должны снизить привлекательность переезда и сократить поток украинской молодежи в Германию.