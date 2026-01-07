США угрожают убить или похитить венесуэльского высокопоставленного чиновника

Администрация США угрожает венесуэльскому вице-президенту по вопросам гражданской безопасности, министру внутренних дел Диосдадо Кабельо убийством или похищением, если он не окажет поддержки исполняющей обязанности президента Делси Родригес в выполнении требований Вашингтона. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Согласно публикации, американские власти предупредили Кабельо через посредников, что он может «оказаться в начале списка целей», а его судьба может повторить участь похищенного президента Николаса Мадуро, либо его жизнь окажется под угрозой. При этом Вашингтон опасается, что устранение Кабельо способно спровоцировать хаос в стране.

Аналогичные угрозы, по информации агентства, направлены и в адрес министра обороны Венесуэлы Падрино Лопеса, которого США также пытаются принудить к сотрудничеству. Администрация считает, что оппозиция во главе с Марией Кориной Мачадо не способна сохранить стабильность на данном этапе, и предпочитает временное руководство Родригес, от которой требует противодействия наркоторговле, высылки кубинских специалистов безопасности и прекращения сотрудничества с Ираном.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о передаче США венесуэльской нефти.