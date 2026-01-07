Венесуэла объявила недельный траур по погибшим при нападении США

Власти Венесуэлы объявили недельный траур по погибшим военнослужащим и гражданским в результате нападения Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента Боливарианской республики Делси Родригес, ее слова приводит телеканал CNN.

«Я приняла решение объявить семидневный траур - в честь, во славу и с признательностью молодым женщинам и мужчинам, которые погибли, отдав свою жизнь, защищая Венесуэлу и защищая президента Николаса Мадуро», — заявила она.

Ранее конгрессвумен-демократ из штата Мэриленд Эйприл Делани выразила мнение, что президенту США Дональду Трампу необходимо объявить импичмент из-за проведения операции в Венесуэле без согласования с Конгрессом. Она подчеркнула, что Трамп должен был получить одобрение Конгресса перед атакой, однако не сделал этого.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен из страны.