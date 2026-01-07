Турция готова обеспечить безопасность Чёрного моря после мира на Украине

Вооружённые силы Турции готовы взять на себя обеспечение безопасности в акватории Чёрного моря в случае заключения мирного договора по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщила пресс-служба МИД республики.

© Московский Комсомолец

По его словам, Анкара ещё с начала переговорного процесса заявляла о готовности выполнять эту роль. Фидан подчеркнул, что Турция располагает самым мощным флотом в регионе среди государств — членов НАТО.

Министр выразил надежду на скорое установление мира в украинском конфликте. 6 января Фидан отметил, что текущая ситуация на Украине ближе всего к достижению устойчивого перемирия.