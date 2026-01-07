Государственная служба качества образования Украины решила провести проверку информации о том, что в Киеве есть школьное учреждение, где дети учатся на русском языке по советским учебникам. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

До этого в интернет-пространстве появились сообщения о том, что в украинской столице при монастыре Голосеевская пустынь открыта «подпольная школа», в которой более 60 детям с первого по девятый классы преподают по учебникам советского образца. Кроме того, как уточнялось, в заведении ученикам показывают российские фильмы и задают учить песни на русском языке.

Тем временем директор учреждения называла школу лишь «семейным клубом».

Проверку инициировали по поручению министра образования и науки Украины. В службе заявили, что будут приняты все предусмотренные законом меры, чтобы привлечь виновных к ответственности.

В конце декабря 2025 года сообщалось, что Верховная Рада призвала ужесточить ограничения против русского языка. Предполагается, что на законодательном уровне украинский язык должен стать основным для общения в семьях. Нарушителей этого пункта хотят привлекать к ответственности.