Издание Politico подвело политические итоги 2025 года

2025 год оставил после себя глубокие трещины в фундаменте западного мира, превратившись, по оценке обозревателей Politico Пола Даллисона и Джулии Полони (статью перевели ИноСМИ), в полную катастрофу. Этот период стал временем беспрецедентной политической нестабильности, главными катализаторами которой стали возвращение Дональда Трампа на пост президента США и чередой кризисов, охвативших Европейский союз. На фоне этих потрясений лишь немногие игроки смогли извлечь для себя дивиденды, в то время как большинство столкнулось с хаосом и непредсказуемостью.

Для Соединенных Штатов центральной фигурой года вновь стал Дональд Трамп, чье возвращение в Белый дом ознаменовало собой радикальный разворот во внутренней и внешней политике. Его действия, как пишет американское издание, доминировали в информационной повестке, начиная от поспешного введения всеобъемлющих торговых пошлин, которые, в сатирической трактовке авторов, угрожали даже необитаемым островам у Антарктиды, и заканчивая публичным и эффектным конфликтом с Илоном Маском. Эта вражда была описана как история о том, как Маск, подобно библейскому Лазарю, слишком приблизился к оранжевому солнцу Трампа. Победа Трампа на выборах над Камалой Харрис стала символическим рубежом, определившим новый этап турбулентности.

Европейский континент пережил не менее странный и болезненный год, где политическая нестабильность, по мнению Politico, обернулась для объединения катастрофой. Германия, традиционный столп стабильности, увидела смену канцлера: харизматичного Олафа Шольца сменил Фридрих Мерц, чей образ, по язвительному замечанию авторов, напоминает человека, который молча позволит вам влезть перед ним в очередь.

Наиболее разительная метаморфоза произошла в динамике между Италией и Францией. Италия, долгое время считавшаяся источником политической нестабильности, неожиданно превратилась в образец относительного спокойствия. В то же время Франция погрузилась в состояние, описанное как шизофреническое, с такой частой сменой премьер-министров, что на момент написания статьи эту должность, шутят обозреватели, не занимал разве что эксцентричный футболист Эрик Кантона.

Институты Европейского союза также оказались в эпицентре бури. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, чье присутствие сравнивают с внезапно нахлынувшей болезнью, сумела пережить целых три вотума недоверия в Европарламенте. Сам парламент, по наблюдениям Politico, взял настолько резкий правый крен, что возникли опасения его фактического обрушения. Атмосферу кризиса емко охарактеризовала цитата года от сопредседателя фракции «зеленых» Терри Рейнтке, который, протестуя против альянса консерваторов с крайне правыми, заявил: «Европейскому большинству — крышка, Европе — крышка, борьбе с изменением климата — крышка». Трансатлантические отношения пережили глубокое охлаждение. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности обрушился с резкой критикой на европейские демократии, заявив, что их главная угроза исходит не от России, а от внутренних культурных войн, что поставило под вопрос сам фундамент старого альянса.

Однако даже на этом мрачном фоне обнаружились редкие истории успеха. Новый папа римский был представлен как приятный человек, что, по ироничному комментарию авторов, позволило Католической церкви разорвать порочный круг чередования «хороших» и «плохих» пап. Антониу Кошта, новый председатель Европейского совета, был оценен как более эффективный руководитель по сравнению со своим предшественником Шарлем Мишелем, чьи обязанности, как предполагается, в основном сводились к заказу газированной воды для заседаний. В мире светской хроники сенсацией стало официальное объявление отношений между экс-премьер-министром Канады Джастином Трюдо и поп-звездой Кэти Перри, что дало повод для саркастического замечания о надежде для всех.

Особое внимание в обзоре года уделено французскому политическому кризису. Лидеру крайне правых Марин Ле Пен был запрещен доступ к государственным должностям на пять лет из-за скандала с фиктивными должностями в Европарламенте, что теоретически должно было исключить ее из президентской гонки 2027 года. Однако, как отмечают обозреватели, Ле Пен не собирается сдаваться, особенно учитывая амбиции ее соратницы Барби Барделлы. Противостоящий ей президент Франции Эммануэль Макрон представлен как наглядный пример самоуверенного политика, который безуспешно менял премьер-министров, не понимая причин провалов. В этой ситуации авторы с иронией предполагают, что стабильность во Францию, по аналогии с Италией, могла бы принести женщина-президент.

Подводя итоги года, который многим запомнился страданиями, колумнисты Politico заключают, что большинство мечтало оказаться на месте астронавтов Суни Уильямс и Бутча Уилмора, которые провели в космосе почти десять месяцев, избежав таким образом первых болезненных месяцев политических катаклизмов на Земле. Завершается статья горько-ироничным тостом за наступающий 2026 год с вопросом, который витает в воздухе: «Хуже уже быть не может, правда?» — оставляя читателя в тревожном размышлении о будущем.