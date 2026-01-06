В США предупредили о невозможности решить украинский кризис односторонними переговорами

Урегулирование конфликта на Украине невозможно, если переговоры ведутся лишь с одной из сторон. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, комментируя встречу «коалиции желающих» в Париже, пишет РИА Новости.

Сегодня лидеры стран «коалиции желающих» подписали в ходе встречи в Париже декларацию по гарантиям безопасности для Украины. Однако, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, конкретные обязательства стран в нее не вошли, так как пока не согласованы и находятся в черновом варианте.

По мнению эксперта, подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, такие планы не имеют смысла без консультаций с Россией.

«Мирного урегулирования не будет, это просто невозможно, пока обе стороны не придут к соглашению по ряду пунктов. Неважно, сколько их будет, но они должны быть приемлемы для обеих сторон», - уверен он.

Эксперт также обратил внимание на ограниченные возможности Украины влиять на ситуацию на линии соприкосновения и добиться ее изменения, так как «ничего нельзя сделать с разницей в живой силе».