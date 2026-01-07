В Белом доме допустили захват Гренландии силой

Власти США рассматривают несколько сценариев получения Гренландии, в том числе использование американских вооруженных сил. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

В американской администрации подчеркнули, что данный вопрос не исчезнет с повестки дня. Отмечается, что Вашингтон стремится к сделке, несмотря на возражения лидеров НАТО, и использование вооруженных сил США для достижения этой цели — «всегда возможный вариант». «Президент [США Дональд] Трамп хорошо дал понять, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности Соединенных Штатов», — говорится в заявлении Белого дома в ответ на запросы агентства.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп сменил тактику для контроля над Гренландией и перешел от запугивания к уговорам. В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала бессмысленными разговоры о захвате Гренландии и призвала остановить угрозы в адрес «исторически близкого союзника».