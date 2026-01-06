Кушнер: Трамп и Зеленский решили большинство вопросов по гарантиям Украине

Большинство вопросов по гарантиям безопасности для Украины были решены в ходе встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. Об этом заявил зять американского лидера Джаред Кушнер, пишет РИА Новости.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 28 декабря 2025 года. Президент США по итогам переговоров назвал их потрясающими. При этом до приезда в США украинский политик сделал остановку в Канаде, где встретился с рядом официальных лиц.

«Что касается гарантий безопасности, то по этому вопросу состоялись длительные переговоры с президентом Зеленским и президентом Трампом в Мар-а-Лаго в декабре. Я думаю, что им удалось решить большинство, если не все, остающиеся вопросы по этой теме», - пояснил сегодня Джаред Кушнер по итогам встречи в Париже.

Сегодня Джаред Кушнер встретился в столице Франции с Владимиром Зеленским и французским лидером Эммануэлем Макроном. Переговоры прошли перед более масштабной встречей лидеров «коалиции желающих».

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил сегодня, что лидеры «коалиции желающих» подписали парижскую декларацию по гарантиям безопасности для Украины, однако конкретные обязательства стран в нее не вошли.