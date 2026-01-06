Трамп сменил тактику для контроля над Гренландией

Президент США Дональд Трамп перешел от запугивания к уговорам для установления контроля над Гренландией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на датских чиновников.

Отмечается, что Трамп сменил тактику и вступил в диалог с жителями острова. По словам одного из собеседников издания, это вызывает беспокойство.

«А что будет дальше? Этого мы опасаемся», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Гренландия «совершенно необходима» США. Позже премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала бессмысленными разговоры о захвате Гренландии и призвала остановить угрозы в адрес «исторически близкого союзника».