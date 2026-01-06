Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Участники переговоров по Украине в Париже добились прогресса по нескольким ключевым направлениям. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в соцсети X.

В частности, были достигнуты договоренности в вопросах разработки рамочного соглашения о двусторонних гарантиях безопасности и плана обеспечения процветания. Уиткофф также анонсировал продолжение консультаций с Украиной 6 и 7 января. Он выразил надежду на достижение «дополнительной позитивной динамики».

Ранее «коалиция желающих» представила рамочный документ по гарантиям безопасности для Украины. По словам Уиткоффа, американская сторона поддержала этот подход.