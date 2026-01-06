«Коалиция желающих» приняла парижскую декларацию по Украине

Лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию по гарантиям безопасности для Украины, однако конкретные обязательства стран в нее не вошли. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска пишет ТАСС.

«Мы приняли парижскую декларацию, которая представляет всеобщее европейско-американское подтверждение воли предоставления гарантий безопасности для Украины», - заявил Туск в ходе пресс-конференции.

При этом премьер-министр Польши отметил, что конкретные обязательства стран еще находятся на уровне «черновиков», а общая позиция, в том числе и по гарантиям безопасности от США, будет готова к концу января.

«Коалиция желающих» — группа стран, которые пообещали усилить поддержку Украины. В нее входят около 30 государств, в том числе Франция, Германия, Великобритания, Дания, Польша, Канада, страны Балтии.

При этом ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк выразил скептическое отношение к громким высказываниям «коалиции желающих». По его словам, организация за весь 2025 год не оказала реальной помощи, не отправила на линию фронта ни одного солдата, хотя рассуждала об отправке на Украину крупных кадровых подразделений.