Киев и его союзники подписали декларацию о развертывании многонациональных сил на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Париже декларацию о развертывании многонациональных сил на Украине после окончания конфликта. Об этом сообщил журналистам польский премьер Дональд Туск после встречи лидеров "коалиции желающих" в Париже, пишет издание "Страна.ua".

По словам Туска, договоренности о конкретных гарантиях от каждой страны пока находятся только на уровне "черновиков". При этом неизвестно, поддерживает ли Вашингтон решение Киева, Лондона и Парижа.

Премьер Польши отметил, что общая позиция "коалиции желающих" и США по гарантиям безопасности для Украины может быть сформирована до конца января.

«Коалиция желающих» приняла парижскую декларацию по Украине

6 января украинское издание "Общественное" опубликовало проект документа по гарантиям безопасности Украине. Согласно публикации, США помогут обеспечить прекращение огня на Украине через разведку и логистику. По просьбе Киева будет проведено "совместное военное планирование", чтобы обеспечить безопасность в воздухе, на море и суше и восстановление армии страны. Руководящая роль при этом отводится Европе, а США и другие члены "коалиции желающих" поучаствуют в процессе.