Трамп заявил о попытке объявить ему импичмент за просьбу «не жульничать»

Президент США Дональд Трамп рассказал о попытке объявить ему импичмент за звонок Владимиру Зеленскому в 2019 году с просьбой «не жульничать». Его слова приводит РИА Новости.

«Я сказал Украине не жульничать, и, если вы заметите какие-либо нарушения, сообщите об этом генеральному прокурору Соединенных Штатов. Это был мой призыв. Они [демократы] сказали, что я пытался запугать. Я же сказал: просто не жульничайте», - отметил Дональд Трамп.

Президент США также пояснил, что подписал некий договор с Украиной, по которому она «не может жульничать». Но не уточнил, о каком документе идет речь.

"Ублюдок» и провал". В США раскрыли, что Трамп говорил Зеленскому

Напомним, что в 2019 году США разразился скандал после того, как сотрудник разведки пожаловался на телефонный разговор Трампа и Зеленского. Оппоненты обвинили президента США в том, что он просил помощи иностранного государства для вмешательства в выборы, пытаясь дискредитировать своего политического противника, и запустили процедуру импичмента.

Противники Трампа настаивали, что тот добивался от Украины расследования коррупционных подозрений против демократа Джо Байдена и его сына Хантера, состоявшего в руководстве украинской компании Burisma.