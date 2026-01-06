Стало известно, почему Трамп одобрил кандидатуру Родригес

Президент США Дональд Трамп согласился с кандидатурой Делси Родригес в качестве замены главы Венесуэлы Николаса Мадуро из-за ее опыта в нефтяной отрасли. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.

После того, как США провели военную операцию и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену, Верховный суд Венесуэлы назначил временным главой государства вице-президента Дельси Родригес.

По данным Bloomberg, по мере того, как нарастала напряженность в отношениях США и Венесуэлы, кандидатуру Родригес начали продвигать как лоббисты в нефтяной отрасли, так и люди в ближайшем окружении Трампа. При этом группы действовали независимо друг от друга.

Делси Родригес вступила в должность и. о. президента Венесуэлы

Источники издания пояснили, что в США пришли к выводу, что Делси Родригес, которая смогла успешно «провести венесуэльскую нефтяную промышленность через международные санкции», лучше способна стабилизировать экономику Венесуэлы, чем это могла бы сделать лидер оппозиции Мария Корина Мачадо.

По информации агентства, назначение Родригес позволит поддержать и «подобие преемственности», необходимое для успешного переходного периода.

Напомним, что ранее лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо заявила о готовности отдать свою награду президенту США Дональду Трампу, так как он заслужил ее захватом главы Венесуэлы Николаса Мадуро.