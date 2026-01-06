В ФРГ назвали условие отправки немецких военных на Украину

Премьер Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер не исключил отправку военнослужащих на Украину - но только после того, как туда вернутся годные к службе украинские беженцы. Об этом Зёдер сказал на закрытом заседании региональной группы фракции ХСС в бундестаге. Слова политика приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

© Московский Комсомолец

Возможная отправка военнослужащих европейских армий (в том числе ФРГ) обсуждается в рамках так называемых гарантий безопасности Украине. Они предполагают формирование многонациональных сил и их размещение на Украине после прекращения огня.

Ранее Берлин избегал прямых ответов на вопрос о возможной отправке своих военных на Украину. «Прежде, чем молодые немецкие мужчины» отправятся на территорию Украины, «молодые украинские мужчины» из ФРГ должны, как подчеркнул Зёдер, «вернуться домой», чтобы «защищать свою страну».

Мерц призвал к честности в мирном процессе по Украине

Тем не менее, в ходе выступления немецкий политик подтвердил принципиальную готовность Германии участвовать в "обеспечении перемирия" на Украине.