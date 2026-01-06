Трамп выступил с неожиданным обвинением в адрес Мадуро

Президент США Дональд Трамп обвинил главу Венесуэлы Николаса Мадуро в копировании «его танца». Об этом он заявил во время выступления перед конгрессменами-республиканцами в Вашингтоне, передает РИА Новости.

«Он жестокий парень. Он выходит туда и пытается немного подражать моему танцу», — посетовал Трамп.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что регулярные публичные танцы Мадуро «помогли убедить некоторых членов команды Трампа в том, что президент Венесуэлы насмехается над ними и пытается разоблачить то, что он считал блефом».